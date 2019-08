Facebook

Gewölbegang im Oberstbergmeisteramt sorgt für besondere Stimmung © KK/Oberstbergmeisteramt/www.studiohuger.at

Ein einzigartiges Ambiente bietet sich Besuchern am Samstagabend (10. August 2019) in Obervellach: Zum zehnten Mal werden teils in Privatbesitz stehende Höfe und Keller im Zentrum im Zuge eines Festes geöffnet. Bei einem Glas Wein, das an den einzelnen Stationen von Winzern kredenzt wird, lässt es sich gemütlich plaudern und der Musik lauschen. Heuer sind die Obervellacher Turmstimmen, „Moments of Acoustic“, das „BlechReiz BrassQuintett“, „Klongquadrat“ sowie das Monika Zoechling-Trio dabei.