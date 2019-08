Michael Pichelkastner (48) ist Kameradschaftsführer der Freiwilligen Feuerwehr Baldramsdorf, die am Freitag zur Fire Fighter Party und am Samstag zum Abschnittsleistungsbewerb lädt.

Michael Pichelkastner kam als Jugendlicher über die Wettbewerbsgruppe zur Feuerwehr © Camilla Kleinsasser

Wenn Freitagabend (9. August 2019) am Parkplatz der Goldeckbahn in Schwaig bei Baldramsdorf die „Fire Fighter Party“ und tags darauf der Abschnittsleistungsbewerb der Feuerwehren über die Bühne geht, sind im Hintergrund viele fleißige Hände am Werk, damit alles reibungslos abläuft. An vorderster Front beteiligt ist Michael Pichelkastner, seit sieben Jahren Kameradschaftsführer der Feuerwehr Baldramsdorf.