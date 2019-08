Am Tag der Artenvielfalt trafen sich Wissenschaftler aus Österreich, Deutschland und Spanien, um in nur 48 Stunden möglichst viele Arten im Gößnitztal zu finden.

532 Schmetterlinge wurden am Tag der Artenvielfalt in nur 48 Stunden im Gößnitztal gezählt © Claudia Lux

66 Wissenschaftler aus Österreich, Deutschland und Spanien trafen sich zum 13. Tag der Artenvielfalt in Heiligenblut am Großglockner. Ziel dieses seit 2007 jährlich im Nationalpark Hohe Tauern stattfindenden Treffens ist es, innerhalb von 48 Stunden möglichst viele Tier-, Pflanzen- und Pilzarten vom Talboden bis in die Gipfellagen zu erheben. Dieses Jahr stand die Artenvielfalt des Gößnitztales im Fokus der Wissenschaft.