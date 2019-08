Sachsenburg Harry Potter Illustrator gibt Workshop in den Bergen

Facebook

Cliff Whrite, der Illustrator der Harry Potter Bücher kommt nach Kärnten © Cliff Whrite

Dass Cliff Whrite sich gerade die alpine Salzkofelhütte am 6.- 8. September in der Kreuzeckgruppe als Schauplatz seines „Natur&Sehen Zeichenworkshop“ ausgewählt hat, liegt in seinem Wunsch, die Berge als besonderen Ort der Wahrnehmung und Stille den Teilnehmern zugänglich zu machen. Dabei gibt der gefragte Künstler ein derartiges Seminar das erste Mal in Kärnten neben seinem vielfachen Engagement in vielen anderen Ländern weltweit. Für die Hüttenwirte der Salzkofelhütte, Martina und Robert Graimann, ist das eine große Ehre. Zustande gekommen ist der Kontakt durch Fotos von der ursprünglichen Bergregion um die Salzkofelhütte, die den Künstler inspiriert haben nach Kärnten zu kommen.