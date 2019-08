Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Familie Weiß: "Nervenaufreibend" © PRIVAT

Andrea Weiß weiß sich nicht mehr zu helfen. Die Biobäuerin aus Berg im Drautal ist mit ihren Nerven am Ende, nachdem sich diesen Dienstag die Agrar Markt Austria (AMA) bereits zur vierten Kontrollprüfung seit dem letzten Jahr am Hof einstellte: Diesmal dauerte es von 8 Uhr früh bis 16.45 Uhr. „Mindestens zehn Vor-Ort-Kontrollen“ wurden in dem kleinen, idyllisch auf 987 Meter Seehöhe in Steillage gelegenen Bauernhof bereits durchgeführt. Und das, obwohl laut AMA pro Jahr lediglich fünf Prozent der Höfe ausgewählt werden, diese ergebe sich „durch Zufall und aufgrund von Risikoanalysen.“