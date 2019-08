Am Dienstag wurde im Bereich der Plöckenpass Straße eine Granate gefunden. Das Kriegsrelikt konnte gesichert und gesprengt werden.

© KK (Symbolbild)

Ein 60 Zentimeter langes und 15 Zentimeter breites Kriegsrelikt ist am Dienstag nahe der Plöckenpass Straße (B110) im Kärntner Bezirk Hermagor entdeckt worden. Wie die Bezirkshauptmannschaft Hermagor in einer Aussendung mitteilte, war die Granate im freien Gelände aufgetaucht. Sie wurde gesichert und kurz darauf noch an Ort und Stelle gezielt gesprengt. Währenddessen war die Plöckenpass Straße für den Verkehr gesperrt.