Erst prallte die Holländerin beim Abseilen mit dem Brustkorb gegen eine Felswand. Später stürzte sie in ein Becken und verletzte sich am Fuß.

Die Holländerin musste mit dem Rettungshubschrauber C7 geborgen werden © kk

In einer Gruppe von neun Personen (fünf Österreicher, vier Niederländer) nahm eine 48-jährige Holländerin am Dienstag an einer geführten Canyoning Tour entlang des Wöllabaches in der Wöllaschlucht (Gemeinde Stall im Mölltal) teil.