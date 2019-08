Schon vor drei Tagen brannte ein Schuppen in der kleinen Ortschaft Würmlach. In der Nacht zum Dienstag stand dasselbe Gebäude erneut in Vollbrand. Feuerwehrmann wurde verletzt. Vieles deutet auf das Werk eines Serienbrandstifters hin.

Derselbe Schuppen brannte in der Nacht zum Dienstag zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen © FF Kötschach Mauthen

Großeinsatz der Gailtaler Feuerwehren um 2.18 Uhr in Würmlach. Eine Kese (ein Trockengerüst aus Holz zum Einlagern von Brettern, Heuballen und ähnlichem) stand innerhalb von vier Tagen schon wieder in Vollbrand. Das Gebäude wurde erst am Samstag in einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Würmlach, Kötschach-Mauthen, Laas, Weidenburg, St. Daniel, Dellach/Gail und Reißach gelöscht. Innerhalb kürzester Zeit stand die Kese mit angebautem Geräteschuppen in Vollbrand.