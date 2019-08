Kleine Zeitung +

Kötschach-Mauthen Unheimliche Brandserie geht weiter: Wieder Geräteschuppen in Flammen

In der kleinen Ortschaft Würmlach stand in der Nacht auf Dienstag wieder ein Geräteschuppen in Flammen. Es ist der dritte Brand binnen einer Woche. Vieles deutet auf das Werk eines Serienbrandstifters hin.