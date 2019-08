Einsatz des Rettungshubschraubers RK1 auf einem Campingplatz in Döbriach am Millstätter See. Einem Schüler (12) aus den Niederlanden war eine Tasse mit heißem Tee aus der Hand entglitten. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Der Schüler wurde ins LKH Villach geflogen © KK/RK1

Auf einem Campingplatz in Döbriach am Millstätter See verbringt ein Schüler (12) aus den Niederlanden den Urlaub. Am Montag gegen 10.30 Uhr hielt der Jugendliche eine Tasse mit heißem Tee in der Hand, die ihm plötzlich entglitt. Die heiße Flüssigkeit ergoss sich über die Beine des Burschen. Er wurde mit Verbrennungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber RK1 ins LKH Villach geflogen.