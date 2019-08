Facebook

Die Rettung brachte den Verletzten ins Krankenhaus Spittal/Drau © Helmuth Weichselbraun

Ein 56-jähriger Mann aus Feldkirchen lenkte am Sonntag gegen 15.40 Uhr sein Motorrad auf der Millstätter Bundesstraße (B 98) von Seeboden kommend in Richtung Millstatt am See. Kurz vor dem westlichen Ortsbeginn Millstatt am See musste er wegen eines vor ihm abrupt abbremsenden Pkw eine Vollbremsung durchführen worauf er zu Sturz kam.