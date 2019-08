Facebook

Die Polizei hatte die Laserpistole (Symbolbild) im Einsatz © KLZ/Jürgen Fuchs

Am Sonntag gegen 3.30 Uhr früh standen zwei Beamte der Polizeiinspektion Möllbrücke in St. Peter in Holz an der Drautal Straße, um mittels Laserpistole die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos zu überprüfen. Plötzlich tauchte im Visier der Beamten ein Pkw auf, der in der 50er-Zone fast 100 Stundenkilometer schnell Richtung Möllbrücke unterwegs war.