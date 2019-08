Zwei Vorfälle in vier Tagen Polizei ermittelt nach Holzschuppen-Bränden

Eingelagertes Holz hatte in der Nacht auf Samstag in Kötschach-Mauthen Feuer gefangen. Einen ähnlichen Vorfall gab es erst vor wenigen Tagen. Polizei ermittelt auch in Richtung Brandstiftung.

Löschversuche von Zeugen blieben ohne Erfolg, der Schuppen stand in Vollbrand © FF Kötschach-Mauthen

150 Feuerwehrleute standen in der Nacht auf Samstag in Würmlach in der Gemeinde Kötschach-Mauthen im Einsatz. Aus bisher unbekannter Ursache hatte eingelagertes Holz unter einer sogenannten Kese (Trockengerüst zur Lagerung von Heu etc.) Feuer gefangen.