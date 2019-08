Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bernhard Brunner, Berg- und Pistenretter, aus Hermagor © Leopold Salcher

Seit 1969 ist der Watschiger Mitglied des Österreichischen Bergrettungsdienstes (ÖBRD) Hermagor. In diesen Jahrzehnten war er bei vielen Einsätzen, zumeist Suchaktionen und Bergungen aus schwierigem Gelände, dabei. 1969 begann Bernhard Brunner zudem als Pistenretter am Nassfeld und vor 15 Jahren stieß er zum Team der Pistenretter an den Gartnerkofel-Pisten. Brunner: „Das mache ich gerne, dieser Dienst taugt mir einfach.“ Die Zahl der verunglückten Pistenflitzer, die er schon aufgelesen hat, kennt er nicht. „Es waren jedenfalls sehr viele.“ An die 60 Tage in der Wintersaison ist er freiwillig im Einsatz. Helfen und damit der soziale Aspekt liegt dem ehemaligen Haustechniker der Gailtalklinik im Blut. „Jeder ist dankbar, wenn ihm geholfen wird, und das macht diesen Dienst so schön und erfüllend“, freut sich Brunner. Freude macht ihm auch die gute Kameradschaft. Den Sommer über sitzt der Bergretter viel am Drahtesel. „Es gibt keine Alm im Gailtal, die ich mit dem Bike nicht schon erkundet habe.“ Einige Tausend Fahrradkilometer garantieren die notwendige Fitness für den Einsatz in den Bergen.