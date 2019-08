Facebook

Blick nach Baldramsdorf und ins Lurnfeld © KK/Günter Brunner

Schwacher Hochdruckeinfluss schlägt wieder in schwachen Tiefdruckeinfluss um. Bei wechselnder oder zum Teil sogar dichterer Bewölkung ziehen am Freitag schon früher am Tag erste Regenschauer durch. Nur vorübergehend wird die Bewölkung stärker aufreißen. Dies hat aber wieder größere Quellwolken zur Folge, welche am Nachmittag zu neuen Regenschauern und Gewittern führen werden. "Mit gutem Timing kann man daher auch ohne Regenschutz etwas im Freien unternehmen - speziell am Vormittag und über Mittag", meint der Meteorologe Werner Troger. Weniger warme Temperaturen sind die Folge des unbeständigen Wetters. Im Mallnitztal wird die 20-Grad-Marke fast nirgends mehr erreicht.