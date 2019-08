Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Grenzübergang am Plöckenpass © Weichselbraun

Kurz nach 21 Uhr langte bei der Polizei Hermagor am Mittwoch die Meldung eines Felssturzes am Plöckenpass ein: "Ein autogroßer Fels" sei auf italienischer Seite auf die Straße gefallen, sagte ein Beamter der Polizeidienststelle in Hermagor.