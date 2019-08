Erwin Maier und Co. wollen aber weiterhin in einem Netzwerk arbeiten, um die Region positiv mit zu entwickeln.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Innovationspool will auch ohne Büro weiter arbeiten und Ideen sammeln. © Camilla Kleinsasser

Nach eineinhalb Jahren hat der „Innovationspool Mölltal“ per 31. Juli sein Büro in Obervellach geschlossen. „Wir haben in dieser Zeit viel in Bewegung gebracht. Ein Büro mit Mitarbeitern sorgt allerdings auch für Kostendruck und wir Gesellschafter haben ja auch alle noch einen Job. Daher haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“, erklärt Erwin Maier.