Eltern der Schüler der Montessoriklassen VS West wenden sich öffentlich an Stadtpolitiker: "Werdet endlich aktiv und der Verantwortung gerecht."

Die Zukunft der Montessoriklassen in Spittal ist weiterhin unsicher © Rie-Press

Bei einem Informationsabend für die Eltern von Schülern der Montessoriklassen der VS West im Foyer des Stadtsaals diskutierten hochrangige Vertreter der Bildungsdirektion des Landes Kärnten mit Eltern, Elternvertreter, Direktorinnen und Lehrern. Für die Eltern konnte leider keine zufriedenstellende Lösung für die Zukunft der Montessoriklassen in Spittal gefunden werden, wie sie in einer Presseaussendung mitteilen. "Wir als Eltern können nicht mitten in den Sommerferien weiter im Ungewissen gelassen werden, wie und wo die bildnerische Zukunft ihrer Kinder im Herbst starten bzw. weitergehen wird", heißt es darin.