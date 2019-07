Facebook

Peter Springer, Walter Hasslacher, Heidi Eberhard und Hannes Brandstätter © KK/Seppi Edlinger

Ein ganzes Dorf feierte am Wochenende das 130-Jahr-Jubiläum der Feuerwehr Möllbrücke unter Kommandant Hannes Brandstätter und Stellvertreeter Walter Hasslacher. Zum Jubiläum wurde am Samstag von Pfarrer Harald Truskaller in Beisein von Bürgermeister Gerald Preimel ein neues Rüstlöschfahrzeug gesegnet. Als Patinnen fungierten dabei Riet Springer und Marietta Brandner. Im Rahmen eines Schätzspiels, bei dem es darum ging, die Länge eines C-Schlauchs zu erraten, gewann Heidi Eberhard einen Helikopter-Rundflug mit Thomas Morgenstern. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Bands „Fol-X-time“ und „Jäckpot“ sowie DJ Thomas Obereder.