Künstler Werner Pirker führt interessierte Besucher am Donnerstag durch seine Ausstellung im Hotel Nagglerhof am Weißensee.

Werner Pirker und Christian Lilg © KK/Privat

Unter dem Titel „Kernholz triff Kunst“ findet derzeit im Hotel Nagglerhof am Weißensee eine Ausstellung statt. Zusammen mit der Hoteliersfamilie Christian Lilg und Sandra Steiner führte der Künstler Werner Pirker bei der kürzlich stattgefundenen Vernissage die zahlreichen interessierten Besucher durch die Ausstellung. Die Skulpturen des Künstlers, der aus Berg im Drautal stammt, sind noch bis zum 15. August täglich in der Zeit von 15 bis 22 Uhr im Hotel zu besichtigen. Am Donnerstag, den 1. August erklärt der Bildhauer um 20 Uhr noch einmal persönlich bei einem Aperitif seine ausgestellten Werke aus Holz und Stein.