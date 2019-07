Der Modedesign-Abend in Millstatt, organisiert von Carolin Berger und Denise Hirtenfelder sowie Petra Weissenböck, war ein voller Erfolg.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Denise Hirtenfelder, Philipp Brunner, Carolin Berger, Michelle Ann Haydn, Maximilian Weissenböck und Susanne Hammer © (c) WILLI PLESCHBERGER

Bis zur letzten Minute bangten die beiden Organisatorinnen Carolin Berger und Denise Hirtenfelder von „Eyes and Ah“ in Kooperation mit Petra Weissenböcks Kulturinitiative „KUNSTradln“, ob ihr aufwändig vorbereiteter Modedesign-Abend in Millstatt wohl nicht ins Wasser fallen würde.