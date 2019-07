Facebook

Zu einem spektaktulären Unfall kam es in der Nacht auf Sonntag auf der B100 Drautalstraße. Ein 43-jähriger Kroate kam auf Höhe Obergottesfeld vermutlich aufgrund Übermüdung von der Straße ab. Er fuhr 15 bis 20 Meter auf dem unbefestigten Straßenbankett entlang, beschädigte zwei Straßenleitpflöcke und fuhr weiter auf die beginnende abgeschrägte Leitschiene zu. Danach dürfte das Fahrzeug an der Leitschiene in die Höhe katapultiert worden und sich mehrmals überschlagen haben. Rund 50 Meter weiter kam das Auto auf der Nebenfahrbahn, die rund fünf Meter unter der Bundesstraße verläuft, am Dach liegend zum Stillstand.