Männer stiegen bei anbrechender Dunkelheit und mit schlechter Ausrüstung in einen Klettersteig ein. Bergretter konnten sie unverletzt beim Ausstieg antreffen.

Der Klettersteig Millnatzenklamm im Lesachtal © KK/PRIVAT

Am Freitag gegen 20 Uhr stiegen drei Urlauber aus Estland trotz hereinbrechender Dunkelheit und Gewittergefahr in einen Klettersteig in der Gemeinde Lesachtal ein. Ein Alpinpolizist beobachtete die Männer dabei zufällig mit einem Fernglas. Er sah, dass die Bergsteiger schlecht ausgerüstet waren und nur langsam vorankamen.