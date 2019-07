Facebook

Die Kuh-Flüsterin aus Osttirol hat auf der Tröpolacher Alm alles im Griff © Daniel Gollner/KK

"Ich brauchte dringend eine Auszeit und musste handeln“, verrät die zierliche Osttirolerin. Der Alltag von Christina Gollner drehte sich nur mehr um Zahlenkolonnen und Bilanzabschlüsse. „Dabei war ich in der Schule ein Zahlenmensch, Mathematik war mein erklärtes Lieblingsfach“, erzählt sie. Später, mit der Matura in der Tasche begann Gollner an der Universität Klagenfurt das BWL-Studium mit Schwerpunkt Betriebs-, Finanz und Steuerwesen. Sie wurde Bilanziererin. „Ich arbeitete gerne, aber zu viel“, so Gollner. Schleichend entwickelte sie sich zum Workaholic. Ihre zeitaufwendige Vorbereitung für die Steuerberater-Prüfung musste sie auf Eis legen. Zerstreuung fand die Singlefrau an Wochenenden in ihren Osttiroler Bergen. „In der Höhe kam ich wieder zur Ruhe.“ Da oben begann Gollner auch ihren Lebens- und Arbeitsstil zu hinterfragen. „Will ich so weitermachen?“ Sie wollte nicht. Dieser Punkt war im Herbst 2018 erreicht und ihr Entschluss stand fest. „Ich gehe auf eine Alm. Im Internet stieß ich auf eine Stallhilfe-Anzeige von Christian Jenul von der Tröpolacher Alm“, erzählt Christina.