Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber RK 1 ins Spital gebracht © Leopold Salcher

Am Donnerstag unternahm ein 46-jähriger Deutscher mit seiner Verlobten einen Fahrradausflug von Techendorf am Weißensee auf die Naggler Alm. Bei der Talfahrt kam er südlich der Naggler Alm mit seinem Mountainbike auf Grund einer kurzen Unachtsamkeit bei einer Bodenunebenheit zu Sturz und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber RK 1 in das LKH Villach geflogen.