Der 53-Jährige war in einer Werkstätte in Kirchbach mit dem Kürzen eines Kastens beschäftigt, als die Säge plötzlich zurückschlug. Der Mann wurde in das UKH Klagenfurt geflogen.

Der Mann zog sich schwere Schnittverletzungen an der Hand zu (Sujetbild) © contrastwerkstatt - Fotolia

Am Donnerstag um 15.35 Uhr war ein 51-jähriger Mann aus Dellach im Gailtal in der Werkstätte einer Firma in Kirchbach mit dem Kürzen eines Kastens beschäftigt. Bei dieser Tätigkeit verwendete er eine Handkreissäge. Plötzlich schlug die Säge zurück. Der zog Mann zog sich schwere Schnittverletzungen an einer Hand zu.