Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Tochter des Motorrad-Lenkers wurde in das Krankenhaus Spittal eingeliefert © Rehfeld

Am Donnerstag um circa 14.15 Uhr war ein 55-jähriger Mann aus Deutschland mit seinem Motorrad auf der Katschbergstraße (B 99) von Lieserbrücke in Richtung Trebesing unterwegs. Auf dem Sozius fuhr seine 20-jährige Tochter mit. In Lieserbrücke kam er in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch den Anprall wurde der Lenker des Motorrades gegen die Windschutzscheibe und seine Tochter rechts neben das Fahrzeug geschleudert.