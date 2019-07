Wieder zwei tote Schafe beklagt Schafhalter Stefan Simschitz auf der Poludnig Alm in Hermagor. Die Schadensfälle nehmen zu. Es wurde ein Wildschadensfonds seitens des Landes eingerichtet.

Heuer wurden auf der Poludnig Alm bereits sieben Schafe gerissen © KK/Simschitz

Stefan Simschitz ist seit 26 Jahren Schafhalter auf der Poludnig Alm in Hermagor. Die Bärenrisse in den karnischen Alpen nehmen zu, wie er aus eigener Erfahrung zu berichten weiß. Erst vor wenigen Tagen machte sich der Bär wieder an seiner 120 Stück großen Schafherde zu schaffen. Binnen vier Tagen riss er zwei Tiere. Das Bild, das sich dem Gailtaler nach einem solchen Riss zeigt, ist schwer verdaulich. „Der Bär frisst die Innereien und lässt den Rest liegen“, schildert Simschitz.