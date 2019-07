Mitglieder des deutschen Spitzenteams „Bora – hansgrohe“ schlagen Trainingscamp in Osttirol auf.

Cesare Benedetti, Franz Theurl, Patxi Vila und Felix Großschartner (von links) © KK/MARTIN LUGGER

Während die Teamkollegen des „WorldTeams Bora – hansgrohe“ bei der Tour de France für Furore sorgen, strampeln sich Felix Großschartner & Co. beim Trainingscamp in Osttirol ab. Wie viele weitere Spitzenprofis bereiten sie sich auf die zweite Saisonhälfte mit den Rad-Weltmeisterschaften und der Vuelta Espagna vor. Die Saisonbilanz des Teams kann sich bisher sehen lassen: 33 Siege stehen auf der Habenseite! Auch die rot-weiß-roten Profis sorgten dabei für tolle Erfolge, wie Felix Großschartners Gesamtsieg bei der Türkei-Rundfahrt oder Patrick Konrads Staatsmeistertitel auf der Straße. Während derzeit Emanuel Buchmann als Gesamtsechster, Peter Sagan mit einem Etappensieg und Patrick Konrad bei der Tour de France für Furore sorgen, bereiten sich einige Teamkollegen auf kommende Rennen vor. Die Tourismuskooperation zwischen „Bora – hansgrohe“ und Osttirol besteht bereits seit drei Jahren und ist eine Erfolgsstory. „Mittlerweile trainieren hier nicht nur die Profis der deutschen Spitzenmannschaft, auch viele andere internationale Top-Fahrer bringen sich in Form“, freut sich Tourismuschef Franz Theurl. Teamchef Ralph Denk lobt vor allem die perfekten Trainingsbedingungen, die sein Team hier vorfindet.