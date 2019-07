Facebook

Mit einem schienengebundenen Kran werden die Hochleistungsweichen verlegt. © ÖBB/RESCH

Bis zum 16. August erneuert die ÖBB-Infrastruktur AG sämtliche vier Weichen im westlichen Bahnhofsbereich von Kolbnitz auf der Tauernstrecke. Derzeit finden die Vorarbeiten zur eigentlichen Verlegung der Hochleistungsweichen statt. Aus diesem Grund steht der Bahnhof Kolbnitz derzeit nicht für den regionalen Personenverkehr zur Verfügung. Erst ab 14. August ist ein Halten der Nahverkehrszüge wieder möglich, die Bauarbeiten selbst werden nur zwei Tage später abgeschlossen.

„Die Auswechslung aller Weichen im westlichen Bahnhofsbereich ist dringend notwendig, um auch in Zukunft die hohe Betriebsqualität für den Bahnverkehr zu gewährleisten“, erklärt Regionalleiter Siegfried Moser von der ÖBB-Infrastruktur AG. „Um die rasche Bauabwicklung zu gewährleisten, muss leider der Bahnhof für den Nahverkehr temporär gesperrt werden. Für den Fern- und Güterverkehr bestehen auf Grund des eingleisigen Betriebs geringe Fahrplanabweichungen.“

Arbeiten im Detail

Der Weichentausch selbst gestaltet sich im schwer zugänglichen Gelände auf der Südrampe sehr aufwändig. So laufen derzeit die Vorarbeiten zum Ausheben der tonnenschweren Anlagen, die mittels eines schienengebundenen Krans erfolgen. Nach Vorbereitung des Untergrundes werden die neuen Hochleistungsweichen in Teilen eingehoben. Insgesamt vier dieser Weichen müssen aus- und eingebaut werden. Abschließend werden die Weichenteile verschweißt und die Schweißnähte für den Bahnverkehr vorbereitet. „Während dieser Arbeitsschritte, die in den Nachtstunden vom 27. auf den 28. Juli und von 4. auf den 5. August durchgeführt werden, kann es zu Lärm- und Staubemissionen im Baustellenbereich kommen“, so Moser.

Im kommenden Jahr ist zusätzlich die Erneuerung der Oberleitung zwischen Kolbnitz und Penk vorgesehen. Um auch hier die Arbeiten zügig umsetzen zu können, finden während des Weichenumbaus umfassende Erkundungen entlang der Bahnstrecke statt.