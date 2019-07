Facebook

Die Feuerwehrleute konnten die Brände rasch löschen © Bezirksfeuerwehrkommando Spittal/Drau

Zwei Waldbrände hielten am Dienstag die Feuerwehren in Stall im Mölltal in Atem. Der erste Brand war im Bereich der Alm Prochat aufgeflammt. Bereits in der Nacht auf Sonntag waren die Feuerwehrleute dort im Einsatz. Vermutlich wegen des ungünstigen Geländes - dort ist es felsig und steil - hatte sich in einer unterirdischen Nische ein Glutnest halten können.