Auf der Pramosioalm wurde feierlich den Opfern gedacht. © KK/Privat

Verdeckte SS-Einheiten durchsetzt mit italienischen Faschisten richteten am 21. und 22. Juli 1944 auf den Almen in der Karnia in unmittelbarer Grenznähe zum Gailtal ein Blutbad an. Diesen Gräueltaten vor 75 Jahren wurde am Wochenende im Gailtal mit einem historischen Vortrag und einer Gedenkfeier gedacht.