Die Millstätter See Tourismus GmbH hat zwei Preise beim Werbegrandprix der Fachzeitschrift "Tourist Austria International" erhalten.

Christopher Norden, Herausgeber der „TAI“-Fachzeitungen, gratulierte MTG-Geschäftsführerin Maria Wilhelm © KK/TAI

Grund zum Jubeln hatte Maria Theresia Wilhelm, Geschäftsführerin der Millstätter See Tourismus GmbH (MTG), die zwei Preise beim Werbegrandprix der Fachzeitschrift „Tourist Austria International“ (TAI) erhielt. „Die Bücher vom Weg der Liebe im Stift“ wurden in der Kategorie Plakate und sonstige Werbemittel mit dem „Signum Laudis“ in Gold ausgezeichnet. Außerdem erhielten sie den Sonderpreis der Fachjury.