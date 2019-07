Facebook

Evelyn Ebenwalder, Sigrid Panser, Silvia Fister, Gaby Golger-Oberwinkler und Christiane Schnorpfeil © KK/Agora

Im neuen Klubjahr übernimmt Silvia Fister das Amt der Präsidentin beim Club Agora Austria 1 Spittal. Sie stellt ihre Präsidentschaft unter das Motto „Be optimistic for the world“, also „Sei optimistisch für die Welt“.