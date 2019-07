Facebook

In der ersten Bauphase kann der Verkehr weiterhin durch die Lieserschlucht geführt werden © RIE-PRESS

Nach langen Diskussionen über den Lückenschluss des Radweges in der Lieserschlucht, lies Landesrat Martin Gruber Anfang des Jahres alle Beteiligten aufatmen. „Der Radweg wird ab Herbst gebaut. Es bleibt definitiv bei der bereits kommunizierten Kragplattenlösung“, versicherte er im Jänner. Seitdem wird in den zuständigen Stellen auf Hochtouren gearbeitet. Doch jetzt rumort es wieder in der Gerüchteküche. Denn wenn auf der Ausweichstrecke am Fratres derzeit bis voraussichtlich Dezember der Kanal gebaut wird, kann man unmöglich die Lieserschlucht sperren, um den Radweg endlich umzusetzen.