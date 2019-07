Facebook

Musikus Hubert Waldner, Michael „Buzgi“ Buchacher, Hans Peter Kreuzberger und Edmund Wassermann © Leopold Salcher

Der Mond und die Landung auf ihm von Neil Armstrong und seinem Team vor 50 Jahren war Samstagabend humoristisches Thema im Kultursaal Dellach/Gail. Dabei kramte Regisseur und Hauptdarsteller Michael „Buzgi“ Buchacher in der Geschichte- und Gerüchtekiste und holte so manch Unglaubliches ans Tageslicht. So soll Landeshauptmann Peter Kaiser im Vorjahr in kleinem Kreis den Flug zweier Kärntner ins All angekündigt haben. „Sein Wunsch, politische Gegner dorthin zu schießen, sollte aber nicht in Erfüllung gehen“, so Buzgi.