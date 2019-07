Die Lions Hermagor luden am Samstag wieder zum Tandeln und Staunen ein.

Die „Gailtaler Frigga“ aus der Pfanne von Adolf Winkler, Erich Semmelrock und Erhard Maier fand reißenden Absatz © Leopold Salcher

Einmal mehr hatten die fleißigen Lionsmitglieder unter Präsident Franz Wiedenig alle Hände voll zu tun. Traditionell viele Besucher wühlten sich am Samstag durch das große Angebot an Rarem und Besonderem beim 42. Lionsclub Flohmarkt in Hermagor. Andere wiederum ließen sich die schmackhafte Alpe-Adria Kulinarik – darunter die Gailtaler Frigga - munden.