Auch der Polizeihubschrauber Libelle steht im Einsatz © KLZ/Koscher

Ein Waldbrand ist Sonntagnachmittag auf der Mauthner Alm in Kötschach-Mauthen ausgebrochen. Laut Zeugenaussagen schlug kurz nach 16 Uhr während eines starken Gewitters ein Blitz in einen Baum am Nordhang der Mauthner Alm unterhalb des sogenannten „Am Sprung“ in 1450 Meter Seehöhe ein. Das Gelände ist in diesem Gebiet unwegsam und steil.