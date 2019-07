In Oberdrauburg ist ein Waldbrand in extrem unwegsamen Gelände ausgebrochen. Der Polizeihubschrauber Libelle versucht das Feuer seit Freitagnachmittag zu löschen. Gegen Abend wurde ein zweiter Polizeihubschrauber angefordert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Polizeihubschrauber Libelle versucht den Brand von der Luft au zu löschen. © KLZ/KOscher

In Oberdrauburg im Kärntner Drautal ist am Freitagnachmittag ein Waldbrand in extrem unwegsamen Gelände ausgebrochen. "Die Feuerwehr kommt nicht zum Brandherd dazu, die Stelle ist viel zu steil und zu abgelegen", sagt Christian Kalser, Kommandant der FF Oberdrauburg. Das Gelände ist zu Fuß nicht erreichbar.