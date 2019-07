Kleine Zeitung +

Waldbrand in Oberdrauburg Feuer zwischen Felswänden: Löscharbeiten gehen weiter

Bei den Trögerwandhöhlen ist am Freitag ein Waldbrand in extrem unwegsamen Gelände ausgebrochen. Am Samstag unterstützt ein Bundesheer-Hubschrauber die Löscharbeiten.