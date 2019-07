Wander- und Badewetter am Vormittag, am Nachmittag häufen sich die Quellwolken, die Gewitter und Regen bringen können.

Wer heute, Sonntag, wandern möchte, sollte früh aufbrechen © Jürgen Fuchs

Der Vormittag bringt voraussichtlich teils noch Sonnenschein und nur harmlose Wolkenfelder. Am Nachmittag wird die Luft jedoch labiler und so wachsen immer mächtigere Quellwolken in den Himmel, die zu teils heftigen Gewittern mit Platzregen ausarten können. Wie so oft bei solchen Wetterlagen gibt es auch Orte, die weitgehend verschont bleiben.