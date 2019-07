Facebook

Der Sommer nimmt wieder Fahrt auf © Jürgen Fuchs

Viel Sonnenschein und steigende Temperaturen stehen auf dem Programm. Die Bedingungen für größere Aktivitäten sind vorerst noch sehr gut, denn vormittags sieht man höchstens dünne Feder- und Schleierwolken am Himmel. Am Nachmittag bilden sich dann verstärkt Quellwolken und in der weiteren Folge ist mit lokalen Wärmegewittern zu rechnen.