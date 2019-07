In Spittal fand die erste von insgesamt 14 Jubiläumsfeiern des Versicherers statt. An jedem Standort wird im Laufe des Jahres noch das Jubiläum zelebriert.

Helmut Petschar, Herbert Grebmer, Kurt Tschemernjak, Albert Dalmatiner, Erwin Angerer, Gerhard Pirih und Markus Unterguggenberger © Camilla Kleinsasser

In Klagenfurt wurde vor 120 Jahren die Kärntner Landesversicherung auf Gegenseitigkeit gegründet, damals noch unter dem Namen Kärntner Landesbrandschadenversicherung oder "Kelabrand", den sie bis 1980 trug. In Spittal wurde am Freitagnachmittag der Auftakt für dieses Jubiläum gefeiert. Im Laufe des Jahres möchte man in allen 14 Standorten mit Kunden und Wegbegleitern feiern.