Die Organisatorinnen Caro Berger und Denise Hirtenfelder © WILLI PLESCHBERGER

In Millstatt hat sich neben Musik und bildender Kunst auch die „Textile Kunst“ angesiedelt. Die Initiative dazu ergriff Caro Berger, Designerin und Lehrende an der Modeschule Herbststraße in Wien. Sie stammt aus Millstatt und gründete mit Denise Hirtenfelder „eyes & ah“, eine Kunst- und Modeplattform, die junge und etablierte Designer fördert sowie Raum für künstlerische Experimente und Netzwerkarbeit schafft. Berger, die seit Jahren die MQ Vienna Fashion Week und den Lifeball mitorganisiert, wirft einen Blick auf die nächste Veranstaltung: „Wir machen am 26. Juli aus dem Georgsritterplatz einen offenen, kreativen Raum, in dem sich über 40 nationale und internationale Designer präsentieren.“