Das Verkaufsteam der BIPA Filiale in Seeboden mit Rayonsleiterin Isabella Knoll (Mitte) © KK/BIPA/Christian Dusek

Auf rund 400 Quadratmetern hat in Seeboden in der Hauptstraße 33 eine neue BIPA-Filiale eröffnet. "Als Drogeriefachhändler mit den östereichweit meisten Standorten sind wir stolz darauf, für unsere Kunden und Kundinnen in Seeboden ab sofort unsere neue Filiale im innovativen Layout zu betreiben", freuen sich die BIPA Geschäftsführer Thomas Lichtblau und Michael Paterno. In der neuen Filiale wurden, wie in allen Neu- und Umbauten, Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz gesetzt.