Nach der Erstversorgung wurde der 30-Jährige ins LKH Villach transportiert © Rehfeld

Ein 30-jähriger Mechaniker aus dem Bezirk Hermagor arbeitete am Donnerstag gegen 13:50 Uhr in der Werkstätte einer Firma in Hermagor alleine an einer Rundballenpresse. Als er auf der rechten Seite der Presse auf einer Blechabdeckung stehend die Kettenspannung überprüfte, rutschte er aus und geriet mit dem rechten Fuß in den laufenden Kettenantrieb.