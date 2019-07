Alpinunfall am Katschberg

Eine stabile Steinplatte wurde einem Bergsteiger aus der Steiermark zum Verhängnis © Gindl

Ein 27-jähriger Mann aus Leoben trat am Donnerstag um 12 Uhr beim Abstieg von der Eisigspitze, Gemeinde Rennweg am Katschberg, in 2500 Meter Seehöhe auf eine instabile Steinplatte und stürzte daraufhin zehn Meter über ein Geröllfeld ab. Dabei wurde er von der nachrutschenden Steinplatte im Bereich des linken Armes getroffen.