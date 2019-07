Facebook

Eine blühende Wiese in Baldramsdorf © KK/GERHARD TROJER

Am Freitag stabilisiert sich unser Sommerwetter zumindest etwas. Nachmittägliche Schauer sowie Gewitter sind zwar weiterhin möglich, aber nur mehr kurzzeitig und lokal begrenzt anzutreffen. Die meiste Zeit wird es trocken sein mit einer Mischung aus Sonne und einigen durchziehenden Wolkenfeldern. "100-prozentig stabil wird es praktisch nirgends sein", sagt Werner Troger (Meteorologe). Vor allem nach Norden hin sind die Wolken zum Teil auch dichter. Im Raum Spittal an der Drau hat es maximal 26 oder 27 Grad, im hinteren Mölltal maximal 20 Grad, zum Beispiel in Heiligenblut.