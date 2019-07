Facebook

Beim Versuch, den Baumstamm zu zersägen, blieb die Mätorsäge stecken (Symbolbild) © Fuchs

Zu einem tödlichen Forstunfall kam es am Donnerstag um 8:15 Uhr in der Gemeinde Lesachtal: Ein 32-jähriger Mann aus der Gemeinde Lesachtal, Bezirk Hermagor, war in der Waldparzelle eines 34-jährigen Bekannten mit dem Zersägen eines Baumstammes beschäftigt, als die Motorsäge im Baumstamm stecken blieb.