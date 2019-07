Stiller Held Oberkärnten"Menschen Sicherheit zu geben, erfüllt mich"

Facebook

Derzeit wird die Wasserrettung Hermagor unter der Leitung von Andreas Göttling von finanziellen Problemen geplagt © Leopold Salcher

"Menschen im Ernstfall vor dem Ertrinkungstod zu bewahren und den Badegästen Sicherheit am Presssegger See zu bieten, ist eine erfüllende Aufgabe“, sagt der leidenschaftliche Wasserretter Andreas Göttling (45). Dabei hatte der Tauchlehrer von der Wasserrettung und ihren Aufgaben wenig Ahnung. Auf diese Organisation stieß Göttling, seit 2008 aus Deutschland zugezogen, durch einen Bekannten. „Sofort absolvierte ich die Ausbildung zum Wasserretter und Einsatz-Bootsführer für das am Pressegger See stationierte Motorboot“, sagt der zweifache Familienvater. 2014 wurde er zum Chef der 40 Mitglieder starken Einsatzstelle Hermagor gewählt.